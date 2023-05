Dazn sta studiando come dimezzare i ritardi dello streaming

Un bel problema per una squadre chesegnando con il contagocce. Davanti giocheranno Gyasi, ...00 al Gewiss Stadium di Bergamo e verrà trasmessa in diretta streaming su. La piattaforma detiene ...Conc'è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi ... che potrebbe in questo modo mettere una serie ipoteca alla salvezza, ciin una partita contro una ...C'è tanta delusione e anche un bel po' di rabbia nelle parole di Juan Cuadrado , esterno della Juventus , adopo la partita contro il Bologna terminata 1 - 1. Il colombiano ha avuto da ridire soprattutto per la rete dei rossoblù viziata, a suo modo di vedere, da un fallo ad inizio azione. "Sicuramente ...

Allegri: "Di Maria sta bene, Rabiot può riposare" DAZN

I primi test sono stati fatti in Italia, su una platea selezionata di account Dazn che durante alcuni match di Serie B ha avuto la possibilità di inquadrare un qr code per entrare in una nuova ...L’ex azzurro Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Si Gonfia la Rete': “Ultimamente mi sembra che Kvaratskhelia stia cercando a tutti i costi di far gol e quan ...