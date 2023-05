Dall' assegno di inclusione al taglio del cuneo fiscale | dai voucher agli incentivi | le misure del decreto lavoro

e offerta di lavoro I soggetti occupabili, tra i 18 e i 59 anni, e che non rientrano fra le categorie 'fragili', perdono il beneficio se rifiutano un'offerta di lavoro, nel caso in cui si ...... l'viene ridotto a tutti, in particolare tagliando la parte riconosciuta quale sostegno per ... Un numero confermato anche'Osservatorio sul precariato dell'INPS che parla di 2 milioni e 950 ...... nonostante le critiche che aleggiano durante le ultime ore, l'esecutivo rivendica la paternità e la bontà delle misure approntate, a cominciaredi inclusione che è stato oggetto di una ...

Assegno di inclusione al via dal 2024. Cos'è e come funzionerà LA NAZIONE

Quattro miliardi per il cuneo e quasi sei per l'assegno, 1,4 per lo Strumento di attivazione. Nel testo stanziamenti e disposizioni per rilanciare il lavoro e sostenere famiglie e persone fragili o in ..."L'unico Hospice pediatrico in Sicilia per le malattie rare e inguaribili, quello dell'ospedale Garibaldi di Catania, uno degli otto in tutta Italia, ha una grave carenza di personale". (ANSA) ...