Dalla Strada al Palco | la vincitrice della finale del talent show condotto da Nek

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La seconda edizione delda Nek e andato in onda su Rai 2 si è concluso con la vittoria di Laura Calafiore, la fast painter che si è portata a casa ben 10 mila euro battendo gli altri 14 artisti difinalisti. La 41enne donna romana si è lasciata alle spalle, in seconda...

Si spengono le luci sulla seconda edizione del talent showal palco . Il talent show di Rai 2 , condotto da Nek e dedicato agli artisti di, termina con una finale vibrante e spettacolare, che ha visto trionfare la fast painter Laura ...... approfittando di eventuali passi falsi dei campioni lungo la. Il migliore è stato Martin ... L'unica preoccupazione per Arteta in una serata quasi perfetta arrivadifesa, per la dormita di ...Abbiamo una grande ricchezza nella nostra città, quella che derivastoria, dobbiamo ... Lo devo alle donne della mia famiglia e lo devo ai giovani: ai quali devo spianare lain questi anni ...

Nek stasera su Rai 2 con la finale di "Dalla strada al palco 2023": chi sono i finalisti La Gazzetta dello Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...FRONTONE - E’ arrivata la bella stagione portando con sé ottime notizie sul fronte viabilità per il comprensorio montano del Catria. È stata infatti riaperta ...