Dalla Strada al Palco 2 ha un vincitore | ecco chi è

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Durante la serata del 2 Maggio, su Rai 2, è andata in onda l’ultima puntata della seconda edizione dial. Il talent show, che vede come protagonisti gli artisti di, ha messo in palio un premio pari a 10.000 euro. Questa volta è stata Laura Calafiore, una 41enne romana, a trionfare. La donna ha raggiunto la notorietà attraverso il fast painting. Dopo essersi appassionata a questa tecnica grazie a un artista americano, ha deciso di provare a mettersi in gioco, sia in Italia che alle Mauritius. Sono stati tanti i programmi che l’hanno accolta per mostrare il suo talento, però, quello condotto da Nek le ha permesso di abbracciare un pubblico davvero ampio. Con l’appoggio degli spettatori presenti in studio e della coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, è riuscita a scalare la ...

... non molto comode in due, ma vere canaglie della. Abbiamo scorso i listini scegliendo cinque ... per due quintali di moto agile e ben gestitaciclistica. Le sospensioni assecondano la guida ...'Piangi e piangerai da solo, ridi e il mondo riderà con te'. Ci penso mentre attraverso laaffannato assieme alle altre persone. Corriamo con i trolley che si incastrano tra i binari ...è...Altri artisti hanno imboccato la stessa, tra cui la Beyoncé di Renaissance . Per Ware, la scelta d'addentrarsi in quel territorio è stata "puramente egoistica", un modo per uscire...

Nek stasera su Rai 2 con la finale di "Dalla strada al palco 2023": chi sono i finalisti La Gazzetta dello Sport

Il maltempo sta flagellando il Salento, soprattutto nelle zone di Presicce-Acquarica, Nardò, Otranto e Diso. Pioggia e vento hanno fatto crollare alberi e luminarie. Numerosi gli interventi dei vigili ...Maltempo in Emilia-Romagna dove in gran parte della regione piove in maniera battente e senza sosta da ormai 48 ore: è rosso l'allerta diramato casa per casa dalla ...