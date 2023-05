Dal gol di Vlahovic all' infortunio di De Sciglio | il film di Juve - Lecce

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Lasupera 2 - 1 ile si porta al secondo posto in classifica, in attesa di Lazio - Sassuolo. Dopo 15' a segno Paredes, che realizza il suo ...

... perché al 40' ci pensa Vlahovic a riportare avanti la Juve, inventandosi una girata di mancinolimite imprendibile per Falcone. Ad inizio ripresa Miretti avrebbe la chance di rifarsi dopo il...La Juve supera 2 - 1 il Lecce e si porta al secondo posto in classifica, in attesa di Lazio - Sassuolo. Dopo 15' a segno Paredes, che realizza il suo ...Vero, Dusan nelle ultime partite aveva combinato poco o nulla, ma quante palleaveva avuto a ... Perché se è vero che Danilo ha visto il colpo di testa respintopalo e Chiesa si è trasformato in ...

Sampdoria, Sabiri non convocato col Torino: dal gol al derby all'addio tra le polemiche Sky Sport

19.53 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta. Su Firenzeviola.it tutte le notizie e le voci dal post-partita. 90' +3'- FINISCE QUI! Una partita rocambolesca, ...