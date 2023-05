Da oggi si può accedere al proprio account Google senza password Come funziona

(Di mercoledì 3 maggio 2023)annuncia l'attivazione di passkey per glidei propri servizi: diventa così possibile entrare nelma solo con un'impronta biometrica, il PIN sblocca schermo o una chiave hardware.....

Secondo Shermet, Zelensky dadovrebbe 'cominciare ad avere paura' . 'L'Ucraina è diventata uno stato terrorista ed è arrivato il momento di colpirlo doveprovare più dolore', ha aggiunto. ...... negli Stati membri dell'Ue 'ci sonopoche condanne' per reati di corruzione, anche perché le ... scrive, "di una rigorosa disciplina ad hoc" (che però esiste già: lo strumentoessere ...Marco Bocci e la malattia 'non riconosco i volti di amici, ecapitarmi anche di guardare un film per sei volte prima di accorgermi che l'avevo già visto - spiega ancora - . Ricordo pochi ...