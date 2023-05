Cuori e delitti | Un romanzo fatale su Rai 2 | trama | cast e finale del film-tv

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Mercoledì 3 maggio 2023, alle 21:20 su Raidue, va in onda, ciclo di trerealizzati appositamente per il piccolo schermo e trasmessi dal 2019 al 2021 su Hallmark Channel con il titolo “MatchMaker Mysteries”. Il secondo-tv è “Un”. Un, laAngie Dove (Danica McKellar), specialista in incontri, è stata invitata ad una convention di letteratura romantica, alla presenza di numerosi autori ed autrici del settore. Qui ritrova Ethan Plume (Dan Payne), suo ex fidanzato del college nonché suo nuovo editore. Quando l’autrice di bestseller Beatrice Penn (Anne Marie DeLuise), anche lei presente alla convention, viene avvelenata e muore, Ethan finisce tra i sospettati. Angie, però, è ...