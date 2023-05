Cuneo fiscale | quali sono gli effetti sugli stipendi dei lavoratori statali?

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il taglio dele contributivo istituito dal governo Meloni, che avrà luogo tra luglio e dicembre aumenterà di altri quattro punti, ma senza incidere sulla tredicesima. In particolare, lo sconto sui contributi previdenziali a carico deisalirà, rispetto a quanto già previsto nell’ultima manovra dagli attuali due punti a sei punti per i redditi lordi fino a 35mila euro, ovvero fino a 2.692 euro al mese. E dagli attuali tre a sette punti per i redditi fino a 25mila euro. Ovvero chi ha una retribuzione che non superi i 1.923 euro al mese. Il taglio si aggiunge a quello approvato lo scorso dicembre. Al tempo il governo Meloni aveva incrementato questa riduzione al 3% fino a 25 mila euro, per un costo complessivo di circa 5 miliardi. In totale il taglio per quest’anno vale 8,5-9 miliardi. con una retribuzione ...

In Italia, al centro dell'attenzione c'è ancora il decreto del 1 maggio, con la valutazione del taglio dele delle altre misure accordate dal Governo. In questa cornice, lo spread Btp - ...Il taglio delpotrebbe essere esteso anche a chi guadagna più di 35mila euro l'anno. Per il momento quella del governo, guidato da Giorgia Meloni, è solo una volontà, espressa per bocca della ...Il suo è un bonus, non un taglio del'. Scontro con Iacometti di Libero Il direttore del Fatto aggiunge: 'Tornano in grande stile i voucher , cioè praticamente il lavoro schiavistico a ...

Come presentare la domanda per il bonus 600 euro. Le domande di richiesta del bonus si possono fare solo in via telematica Non ultimo un contributo rivolto ad alcune categorie di lavoratori che è stat ...Il taglio del cuneo fiscale e contributivo istituito dal governo Meloni, che avrà luogo tra luglio e dicembre aumenterà di altri quattro punti, ma senza ...