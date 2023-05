Cultura e bellezza alle Grotte di Catullo | Sirmione

Leggi su funweek

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sono conosciute come ledie sono una delle attrazioni archeologiche più importanti dell’Italia settentrionale: all’estremità della penisola di, in un’eccezionale posizione panoramica, si conservano i resti di una delle maggiori ville romane visibili nel nord Italia. Sono chiamate così fin dal Rinascimento in onore del poeta latino di origine veronese che cantò in particolare le lodi dicome gioiello fra tutte le isole dei mari e dei laghi. Un’area di circa due ettari circondata da un uliveto secolare (alcune piante hanno 500 anni ed erano presenti ai tempi di Isabella d’Este) che mantiene un fascino immutato e non a caso viene scelta come location per eventi legati all’arte e alla. Il 13 maggio sarà proprio questo il focus dell’evento ...