Croce Rossa di Bergamo | neonata affidata alla Culla per la vita | sta bene

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L’EVENTO. La piccola è stata trovata da due operatori dellache le hanno prestato le prime cure e l’hanno chiamata Noemi. La mamma ha lasciato anche un biglietto per lei: «Vi affido un pezzo importante della mia, che sicuramente non dimenticherò mai».

A Bergamo una bambina appena nata è stata lasciata nella culla per la vita, accanto un bigliettino scritto dalla madre naturale ...