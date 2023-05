Crisi Samp | la curva contesta E la squadra in campo si unisce

'Giù le mani dalla Sampdoria'. Non è il primo e non sarà l'ultimo striscione esposto dalla Genova blucerchiata, che sta assistendo agli ultimi atti del naufragio. Nell'ultimo periodo si sono succedute proteste, polemiche e prese di posizione anche forti da parte della gente doriana, ma ciò che è successo al Ferraris nel prepartita del match contro il ...Solo lasembra davvero spacciata: 10 punti dalla quartultima sono troppi e tra condizione della squadra esocietaria non si vede una via d'uscita. Le 5 sberle subite a Firenze sono state ...Le cinque reti incassate al Franchi e una retrocessione ormai alle porte, hanno lasciato il segno in casa. Dejan Stankovic sembra vicino alle dimissioni. Nel pomeriggio si terrà un vertice tra tecnico e società che potrebbe portare alla separazione. L'addio era nell'aria già da ieri, dopo lo 0 - 5 ...

Crisi Samp, Stankovic verso le dimissioni. Oggi vertice con la società La Gazzetta dello Sport

Il turno infrasettimanale di Serie A Tim continua con un match importantissimo per Sampdoria e Torino. La 33esima giornata di campionato passa attraverso lo Stadio Luigi Ferraris, che ospiterà la part ...La crisi della Sampdoria è seguita in silenzio dalle istituzioni cittadine: la posizione del governatore Giovanni Toti La crisi della Sampdoria viene seguita in silenzio anche dalle istituzioni cittad ...