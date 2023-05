Covid | chiusa una scuola in Irpinia | l’annuncio del sindaco

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Vista la nota di questa mattina della Dirigente Scolastica con la quale ci segnalava numerosi casi di19 presso il plesso dellaPrimaria di Aiello del Sabato, ho disposto la chiusura per domani e venerdì (4 e 5 maggio 2023) per effettuare la dovuta disinfezione e per il contenimento del focolaio sviluppatosi”. Così ildi Aiello del Sabato, Sebastiano Gaeta. “Ho ritenuto prendere questa decisione, nell’interesse e per la tutela dei bambini e del personale scolastico” conclude. L'articolo proviene da Anteprima24.it.