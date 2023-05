“Costretto ad andare via” Marco Predolin e il malore | la verità choc sul ritiro dall’Isola dei famosi viene fuori solo ora

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L’Isola dei2023 è iniziata da poche settimane e ha già regalato inaspettati colpi di scena. Martedì 2 maggio il reality dei naufraghi è andato in onda per la terza volta e mettendo in luce le nuove dinamiche del gioco, quelle tipiche dei reality show. Si è parlato di alleanze, gossip e liti, anche passate, come quella tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo. La showgirl è stata accusata dal giornalista di aver portato in spiaggia dei trucchi. Argomento della puntata anche l’addio di. Dopo l’eliminazione della scorsa puntata, il conduttore era finito nell’Isola dei Sant’Elena per proseguire la sua avventura all’Isola dei2023. In apertura di puntata in tanti si sono chiesti che fine avesse fatto il concorrente. Ilary Blasi ha preso parola e ha chiarito cosa è successo al ...