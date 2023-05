(Di mercoledì 3 maggio 2023) Si può benissimo dire che ilfa miracoli: finalmente dopo dieci anni e mezzo dalla sua chiusura, laprovinciale 1è stata riaperta ufficialmente al transito veicolare. Laera stata chiusa dopo il grosso movimento franoso del 31 ottobre 2012. Secondo quanto riporta Quotidiano, è stata necessaria l’ordinanza numero 409 del 02/05/2023 della Provincia di Salerno per rendere di nuovo percorribile il tratto diche va dal chilometro 3 al 7 nel comune di. Tutto ciò è stato disposto, appunto, per il passaggio della sesta tappa delin programma l’11 maggio. «Dopo i lavori di messa in sicurezza ad opera della Comunità ...

... che proprio in questi giornile sue maestose porte agli ospiti per la nuova stagione turistica. Arroccato su un promontorio dellaamalfitana con vista sul mar Tirreno, l' hotel è un ...Questa mattina, a senso unico alternato , la strada del Mingardo a Camerota . Fine dei disagi per gli ... La viasarà sorvegliata h24 dalla protezione civile , dalla Cilento Emergenza, ...Volo dell'Angelo,la Zip Line Furore inAmalfitana Proprio in occasione della Pasqua, sarà possibile tornare ad ammirare le bellezze delladall'alto , in volo verso il cielo ...

Costiera, riapre la strada Ravello-Chiunzi grazie al Giro d'Italia ZON

Si può benissimo dire che il Giro d'Italia fa miracoli: finalmente dopo dieci anni e mezzo dalla sua chiusura, la strada provinciale 1 Ravello-Chiunzi è ...StampaDopo dieci anni e mezzo dalla chiusura, la strada provinciale 1 Ravello-Chiunzi è stata riaperta ufficialmente al transito veicolare dopo il grosso movimento franoso del 31 ottobre 2012. Con l’o ...