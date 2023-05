Così moriva Alice Scagni | uccisa da suo fratello

Leggi su dilei

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Era un giorno di festa per tutti nel nostro Paese, quel 1° maggio del 2022. Non lo era per Alberto però, la cui esistenza si era ormai popolata di demoni e di incubi irrequieti. Dopo le richieste alla famiglia, per ricevere dei soldi e tornare alla normalità perduta, era passato alla minacce e poi alle persecuzioni. Ma quelle, ormai, non bastavano più., consapevole di non aver più nulla da perdere, Alberto lo ha fatto. Ha impugnato un coltello e con 17 colpi ha ucciso, sua sorella, ponendofine alla sua vita, ai suoi sogni straordinari e a tutto ciò che la vita le aveva donato: un bambino che aveva poco più di un anno. “L’ho fatto perché non mi davano più soldi” – ha dichiarato successivamente Alberto al magistrato – “Perché non ne potevo più di andare avanti”. ...