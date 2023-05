Cosa significa il voto di Cina e India all' Onu? Che la Russia è una pedina prima o poi sacrificabile

(Di mercoledì 3 maggio 2023) I pesi massimi dei Brics voltano le spalle a Mosca per mandare un messaggio al mondo: il multilateralismo va negoziato con loro. Marta Dassù: "È cominciata una seconda fase: Pechino sembra aver deciso che una guerra lunga non le conviene". Luca Jahier: "I cinesi ragionano in un'ottica millenaria, la loro bussola è il bilanciamento di yin e yang"

... cos'è per voi la parità di genereavere uguali diritti Quali sono i diritti più recenti conquistati dalle donne in Italia e altrove nel mondo Esistono paesi in cui alle donne ...... chi ha risparmiato di più Caro energia, le misure: bollette,cambia con decreto Boom ... "Secondo lo studio dell'Unc - continua la nota - se per una famiglia tipo in tutela il +22,4%...era successo con Travaglio e Napolitano. Perché Renzi ha deciso di pubblicare su Il Riformista una foto come quella che ritrae Travaglio nell'atto di scusarsi in ginocchio di fronte a Napolitano ...

Renzi "fa inginocchiare" Travaglio davanti a Napolitano: cosa significa la foto apparsa su Il Riformista Virgilio Notizie

I pesi massimi dei Brics voltano le spalle a Mosca per mandare un messaggio al mondo: il multilateralismo va negoziato con loro. Marta Dassù: ...In un'immagine generata con l'IA Renzi ha fatto inginocchiare Travaglio davanti a Napolitano per commentare la sentenza sulla trattativa Stato-mafia ...