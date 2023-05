Cosa mi aspetto dal Riformista di Renzi

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Oggi è uscito il primo numero delfirmato da Matteo(un grande in bocca al lupo ad Andrea Ruggeri, credo che il mix avvocato, politico, giornalista sia molto indicato per quello che vivrà nei prossimi mesi…), io lo aspettavo con curiosità. Noi liberali siamo abituati a soffrire e nella nostra continua diaspora alimentata dalla congenita incapacità di convivere con i nostri simili, ce ne siamo fatti una ragione. La ricerca di sottili distinguo lessicali, il porci come unici depositari di una verità apparentemente impossibile da predicare al di fuori di ristrette cerchie di iniziati, un innato rifiuto per tutto quello che è mainstream, ci costringono in una elegante marginalità nella quale ci crogioliamo. Ma queste caratteristiche che ci accomunano e che in alcuni casi assumono profili al limite del patologico, sono la forza della nostra ...