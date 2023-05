Cosa farà Davide Cassani al Giro d’Italia? Nuovo ruolo in Rai | dietro le quinte inedito ed esclusivo

(Di mercoledì 3 maggio 2023)il suo grande ritorno in Rai in occasione del2023, che scatterà sabato 6 maggio. L’ex CT della Nazionale Italiana di ciclismo riabbraccerà il network pubblico e sarà protagonista, nel corso delle prossime tre settimane, in untutto. Il 62enne romagnolo, infatti, affiancherà il giornalista Ettore Giovanelli, storicamente indirizzato alle interviste, con l’intento di mostrare illedurante e dopo le varie tappe della Corsa Rosa. La coppia sarà presente sul retropalco alla partenza e all’arrivo di ogni frazione, ma salirà anche sui pullman e sulle ammiraglie delle varie squadre, mostrando qualdie finora sconosciuto al grande ...

Per festeggiare tale traguardo la band svedese si imbarcherà nel 'Time Capsule Tour', che...quando i lettori di Smash Hits discutevano su quale band fosse la più carina " Europe o Bon Jovi "...Iscriviti subito Tutto su ChatGPT e sulla battaglia per la privacy: chesuccede ora Il più grande gatto di Schrödinger mai riprodotto nella realtà La campagna per promuovere l'Italia della ...'Creatività umana qualcosa di unico' 'Ho chiesto a ChatGptsignifica essere o non essere - ha ... perché il web non guida un'auto in maniera sicura, l'IA lo, il web aiuta i medici ma l'...