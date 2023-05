Corruzione | ordinanza Ostia | in carcere due funzionari municipio | domiciliari per Fabio Balini

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Sono finiti ini duedeldiarrestati pernell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma. Nel corso delle perquisizioni eseguite dagli agenti della polizia locale in casa di uno degli indagati sono stati trovati 65mila euro in contanti. Altre dieci persone sono agli arresti, fra questi l'imprenditore. Durante le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo, sono emersi nove episodi dia carico dei duepubblici delX e di ‘'soggetti privati interessati alle varie pratiche edilizie in qualità di titolari degli immobili o di architetti/ingegneri ...

... liberi professionisti e imprenditori nell'ambito di una indagine su numerosi episodi di... L'del gip è stata eseguita dalla sezione di polizia giudiziaria della polizia locale.Nuovo caso dia Ostia. Dodici persone, tra cui funzionari pubblici, liberi professionisti e ... L'è stata eseguita della Sezione di Polizia giudiziaria della Polizia locale su ...Dodici persone arrestate pera Ostia , tra funzionari, liberi professionisti e imprenditori. Nelle prime ore della ...sezione di polizia giudiziaria della polizia locale ha eseguito...

Corruzione a Ostia, eseguite 12 misure cautelari Sky Tg24

(Adnkronos) – Sono finiti in carcere i due funzionari del municipio di Ostia arrestati per corruzione nell’ambito di un’inchiesta ... ingegneri progettisti’’ come si legge nell’ordinanza firmata dal ...Dodici misure cautelari, di cui due in carcere e 10 ai domiciliari, per funzionari pubblici, liberi professionisti ed imprenditori nel quartiere di Ostia a Roma nell'ambito di una indagine su numerosi ...