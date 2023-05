Corruzione a Ostia | ai domiciliari Balini | titolare dello Shilling In carcere due funzionari | in casa trovati 65mila euro

(Di mercoledì 3 maggio 2023) È stato arrestato questa notte Fabio, l'imprenditore balneare" di. Secondo la procura di Roma, in accordo con i suoi uomini di fiducia,...

Terremoto acon dodici persone tra funzionari, liberi professionisti e imprenditori arrestate per. Nelle prime ore di mercoledì 3 maggio, il personale della sezione di polizia giudiziaria della ...Perquisizioni e ...... sono state disposte a carico di funzionari pubblici, liberi professionisti e imprenditori nell'ambito di una indagine su numerosi episodi dinel quartiere di, a Roma, coordinata ...

Corruzione, 12 arresti a Ostia: coinvolti anche funzionari pubblici e imprenditori Open

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Sono finiti in carcere i due funzionari del municipio di Ostia arrestati per corruzione nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Roma. Nel corso delle perquisizioni eseg ...Terremoto a Ostia con dodici persone tra funzionari, liberi professionisti e imprenditori arrestate per corruzione. Nelle prime ore di ...