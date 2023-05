(Di mercoledì 3 maggio 2023) (Adnkronos) –per. Personale della sezione di polizia giudiziaria della Polizia Locale ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare per 12 persone: due in carcere a Regina Coeli e dieci aglidomiciliari. L’ordinanza è stata disposta dal gip di Roma dopo l’inchiesta coordinata dal pool per i reati contro la Pubblica Amministrazione della Procura di Roma . Le indagini, condotte anche attraverso intercettazioni, telefoniche e ambientali, hanno messo in luce numerosi episodi diche hanno coinvolto, liberi professionisti e. Numerose le accuse per gli indagati. Oltre all’esecuzione delle misure cautelari, oltre 100 poliziotti locali stanno ancora eseguendo numerose ...

Il costo è altissimo, lo sappiamo dal numero die condanne a morte, ma è importante ... ma anche rivendicazioni che riguardano la giustizia sociale e la lotta alla. La rivolta sta ...... turbata libertà del procedimento di scelta del contraente eper un atto contrario ai ... Glidomiciliari sono stati disposti per tre medici, tra cui Giuseppe Arcidiacono , ...Con un manager, Fabio Damiani, arrestato e poi condannato per. E il suo successo, Paolo ... Mentre 'Sorella Sanità 2' si chiama quella, dello scorso Ottobre, che ha portato ad altri...

Corruzione: 12 arresti a Ostia, coinvolti funzionari pubblici e imprenditori La Stampa

(Adnkronos) – Arresti per corruzione a Ostia. Personale della sezione di polizia giudiziaria della Polizia Locale ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare per 12 persone: due in carcere a Regina C ...C’è un simbolo nazista in un documento della Rap, l’azienda palermitana che si occupa dei rifiuti. E’ una croce di ferro utilizzata proprio dai nazisti per vari scopi, soprattutto decorativi, ma sempr ...