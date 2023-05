Coquimbo | Juarez batte Heide e raggiunge i quarti

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Facundo(472 Atp) si è qualificato per idi finale del challenger cileno di(40.000 $ di montepremi sulla terra battuta) superando per 75 63 il brasiliano Gustavo. Nei ...

Facundo(472 Atp) si è qualificato per i quarti di finale del challenger cileno di(40.000 $ di montepremi sulla terra battuta) superando per 75 63 il brasiliano Gustavo Heide. Nei quarti ...Facundo(472 Atp) si è qualificato per gli ottavi di finale del challenger cileno di(40.000 $ di montepremi sulla terra battuta) superando per 60 62 il peruviano Jorge Panta (462). L'Italo - ...Facundo(472 Atp) è l'unico italiano in gara nel challenger cileno di(40.000 $ di montepremi sulla terra battuta). L'italo - argentino ha pescato al primo turno il peruviano Jorge Panta (462).

Coquimbo: Juarez batte Panta e vola agli ottavi SuperTennis

Facundo Juarez (472 Atp) si è qualificato per i quarti di finale del challenger cileno di Coquimbo (40.000 $ di montepremi sulla terra ...Los argentinos Santiago Rodríguez Taverna, Román Andrés Burruchaga y Facundo Juárez avanzaron hoy a los cuartos de final del Challenger de tenis de ...