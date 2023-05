Coppa del Mondo di Scherma | gli Azzurri in gara a caccia del pass per Parigi 2024

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La qualifica olimpica per laa innanzitutto per le prove a squadre: sarà il fioretto, sia femminile sia maschile, l’arma chiamata a inaugurare ladei teamaiper. Ladelè in programma nel weekend, tra il 5 e il 7 maggio: le fiorettiste saranno di scena a Plovdiv, in Bulgaria, mentre per i fiorettisti sarà trasferta in Messico, ad Acapulco. In entrambe le tappe, che vedranno complessivamente 24in pedana (12 donne e altrettanti uomini), si svolgeranno gare individuali e a squadre, quelle che come detto peseranno di più in ottica qualificazione ai Giochi Olimpici. A Plovdiv, per ladeldi fioretto femminile, ...