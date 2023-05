Convocati Juve | Allegri ritrova Di Maria e Kean

L'ennesima sfida importante. I bianconeri sfideranno il Lecce per una sfida che non ammette errori. Idella gara. La partita è di un'importanza assoluta. Allegri e i ragazzi faranno di tutto per ottenere i tre punti e confermare l'attuale posizione in classifica. C'è bisogno della massima ...... 5 reti la squadra di Palladino (con Udinese,e Milan), 7 quella di Mou. Abraham si accende ... visto che li ha inseriti tra iper la trasferta del Brianteo. Sono partiti con la squadra ...Commenta per primo Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha diramato l'elenco deiverso la gara contro la Juventus. Quattro assenti per l'occasione oltre allo squalificato Strefezza indisponibili invece Gallo, Dermaku e Pongracic. Rientra Colombo. Di seguito l'elenco ...

Convocati Juve: Di Maria c'è, fuori Rabiot Calciomercato.com

Massimiliano Allegri ha stilato la lista dei convocati per la sfida contro il Lecce in programma alle 18. Tutti i giocatori bianconeri sono finalmente a disposizione anche se alcuni di loro potrebbero ...Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Lecce ...