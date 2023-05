Contastorie | a Romano ospiti Beppe Severgnini | Andrea Vitali e Marco Pastonesi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 maggio 2023)di Lombardia. L’amministrazione comunale didi Lombardia propone la seconda edizione di, festival di incontri e linguaggi, la rassegna in occasione della quale diversi suggestivi luoghi della città saranno animati da una serie di appuntamenti culturali, e non solo. Storie da leggere, da raccontare, da vivere:, nelle intenzioni degli organizzatori, intende sondare le molteplici possibilità attraverso le quali narrare storie. Nella serata di sabato 13 maggio, con la cerimonia di premiazione del “Concorso Internazionale di Poesia e Prosa Giuseppe Longhi” – consolidata manifestazione, giunta ormai alla sua XV edizione – prenderà il via un ricchissimo programma di incontri con autori, presentazioni di libri, workshop per bambini e ragazzi, che culminerà nel weekend dal 19 al 21 ...