Confonde i ragazzi Walter Nudo contro la pubblicità gender fluid

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L'attore si sfoga sui social commentando un cartellone pubblicitario: "Non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità...". Piovono critiche e commenti in cui gli danno del retrogrado

Questo è il messaggio che diamo ai ragazzi che lo vedono, e così i ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi", dice Nudo. "I ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi. Quindi se con questa confusione escono fuori di testa è normale che poi vanno dallo psicologo", così l'attore Walter Nudo ha commentato una ...

Per il musicista, i genitori non dovrebbero normalizzare, né tantomeno incoraggiare il cambio di identità di genere dei figli. «C’è stato un tempo in cui anch'io mi “sentivo carino”. Sono contento che ...Walter Nudo è stato criticato per le sue parole su una pubblicità di Valentino che secondo lui confonderebbe i giovani ...