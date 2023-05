Confess | Fletch | la recensione | Jon Hamm in una commedia gialla divertente a metà

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ladi, film dove l'attore di Mad Men veste i panni del giornalista investigativo già interpretato negli anni Ottanta da Chevy Chase. Disponibile su Sky, NOW e Paramount+. Già portato sul grande schermo in due occasioni con il volto di Chevy Chase in- Un colpo da prima pagina (1985) e- Cronista d'assalto (1989), il personaggio di quest'investigatore privato sui generis (o meglio giornalista ficcanaso pronto a fiutare il marcio a gran distanza) nasce in realtà nel decennio precedente, come protagonista dell'omonimo romanzo di Gregory McDonald. Andare a resuscitare personaggi scomparsi da così tanto tempo dai radar cinematografici è sempre un rischio e perciò vi era molta attesa dietro questo nuovo, il quale vede ...