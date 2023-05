Conferenza Sottil | “Scudetto Napoli? L’Udinese ha un obiettivo”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ilsi gioca il tutto per tutto alla Dacia Arena controdi Andre. Gli azzurri, in caso di vittoria della Lazio questa sera contro il Sassuolo, averanno il “league point” contro i friulani. Basterà un solo punto per chiudere definitivamente la praticae regalare una gioia infinita ai tifosi partenopei. Qualche ora fa Luciano Spalletti ha parlato instampa della partita che può riscrivere la storia dele ha ribadito che teme molto la forza e la fisicità del. I friulani sono a centro classifica e intendono migliorare fino alla fine della stagione. E soprattutto in casa hanno fermato quasi tutte le big. Andrea, allenatore del, ha analizzato la sfida contro il ...

Andrea, allenatore dell'Udinese, ha analizzato instampa la prossima sfida contro il Napoli: Sulla formazione: Sui singoli: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...Le parole di Andrea, tecnico dell'Udinese, instampa prima della sfida di domani sera con il Napoli Andrea, tecnico dell'Udinese, ha parlato instampa in vista della sfida contro il ...Oggi, nel frattempo, mister Spalletti ha presentato la sfida in Friuli instampa. Ve ne ...era già allenatore in campo'. Fantacalcio.it per Adnkronos {} #_intcss0{display: none;}

Sottil, conferenza Udinese: "Non mi interessa dello scudetto del Napoli" Tuttosport

L’allenatore dell’Udinese Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli. Riguardo il possibile spostamento di orario: “È stato un episodio anomalo. È normale che, q ...Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa a proposito della gara Udinese-Napoli. “Spostamento della gara È stato un episodio anomalo. È normale che, quando si vanno a mo ...