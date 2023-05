Concorso Comune di Mantova | 3 Posti da Istruttore Direttivo

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 3 maggio 2023) E’ indetto presso ildiunpubblico, per esami, per l’assunzione di 3 persone a tempo pieno ed indeterminato didelle attivita’ amministrative e contabili.diper 3diIlDiha bandito unpubblico per esami per l’assunzione di 3 unità a tempo pieno e indeterminato di “delle Attività Amministrative e Contabili” – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (CCNL Funzioni Locali). Bando diIl bando integrale e' disponibile sul ...