Con maisonFire il camino si riscopre green

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ilsie smart e si fa sempre più strada nel mercato del design Qual è quell’elemento di arredo che rende immediatamente più accogliente un ambiente? Qual è quel dettaglio che rimanda al calore della famiglia e dello stare insieme? Oggi come ieri la risposta è sempre il. Le nuove abitazioni energeticamente efficienti, unite agli stili di vita moderni hanno determinato un’evoluzione del caminetto tradizionale, che oggi è inteso in chiavee smart, senza il vincolo della canna fumaria, per adattarsi anche alle limitazioni degli appartamenti di città. I camini elettrici, elettrici ad acqua o a bioetanolo sono presenti oggi in migliaia di abitazioni, con una doppia valenza: per puro scopo decorativo, ma anche per donare tepore all’ambiente che li ospita. Quello dei camini ...