Como – Ternana | Info biglietti

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Si comunica che dalle ore 14:00 di oggi, mercoledì 3 maggio, sono in vendita iper la gara, in programma sabato 13 maggio alle ore 14:00. Ipossono essere acquistati, fino alle ore 14:00 di sabato 13 maggio, sul sito vivaticket.com o nei punti vendita Vivaticket. Il giorno gara sarà possibile acquistare ipresso le biglietterie della curva e della tribuna, che rimarranno aperte dalle ore 11:30 alle ore 14:30 (salvo esaurimento). Sono in vigore restrizioni sull’acquisto dei tagliandi per coloro residenti nella provincia di Terni. Il cambio nominativo è attivo dalle ore 10:00 di lunedì 8 maggio fino all’inizio della gara. Di seguito i prezzi dei: WEBPUNTI VENDITABIGLIETTERIA STADIOGIORNO GARATRIBUNA ONORE + ...

...00 Ajax - AZ CALCIO - SERIE B 14:00 Cittadella - Benevento 14:00 Cosenza - Venezia 14:00 Genoa - Ascoli 14:00 Modena - Bari 14:00 Pisa - Frosinone 14:00 Reggina -14:00- Südtirol 16:15 ......CON DIFFIDA (NONA SANZIONE) LISI Francesco (Perugia) MAJER Zan (Reggina) PERTICONE Romano (Cittadella) OTTAVA SANZIONE BELLEMO Alessandro () BUCHEL Marcel (Ascoli) CASSATA Francesco () ...A tre sconfitte, invece, ci sono il Bari (Palermo, Perugia e) e il(Cagliari, Frosinone e Venezia). Interessante la tendenza in Serie C, che riguarda molto più da vicino il Cesena anche ...

Como-Ternana, restrizioni sui biglietti per i tifosi rossoverdi Calcio Fere

Il club lariano annuncia l’inizio della prevendita per i sostenitori locali, ma spiega che ci saranno limitazioni per i ternani In vista di Como-Ternana, in programma sabato 13 maggio alle ore 14:00, ...di Federico Bobbi Tre gare alla fine della regular season. Tre partite per trovare i punti (forse ne basta anche uno) necessari per mettere la definitiva parola fine sul discorso salvezza e iniziare a ...