Il centrocampista francese,anticipato ieri in conferenza, osserverà un turno di riposo e non ... Attaccanti: Chiesa,, Milik, Kean, Di Maria, Soule, Iling - Junior.... che godrà di un turno di riposo in questa giornata dopo aver giocato tante partite,del resto ... Pogba, Cuadrado, Kosti, Miretti, Paredes, Fagioli, Iling - Junior Attaccanti : Chiesa,, ...Un semplice turno di riposo per il francese,preannunciato dal tecnico Allegri nella ... Attaccanti: Chiesa,, Milik, Kean, Di Maria, Soule, Iling - Junior.

Come Vlahovic: la Juventus pesca ancora in casa Fiorentina Calciomercatonews.com

The chatter has come from a variety of sources, but much of it is based upon things that have been so sorely lacking for the Bianconeri in his second spell at the helm.Juventus-Lecce in campo per il turno infrasettimanale della Serie A, con le due squadre a caccia di punti: guarda la partita in streaming.