Come restaurare una macchina d’epoca “Umberto Fabbri” ci svela il segreto

Leggi su citypescara

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Per questo motivo, il restauro di unanon è un lavoro da improvvisare o da sottovalutare. Occorre seguire alcune regole e passaggi precisi per ottenere un risultato soddisfacente, sia dal punto di vista estetico che funzionale. La prima cosa da fare è valutare le condizioni dellae stabilire un budget e un piano di lavoro. Spesso, infatti, il costo del restauro può essere molto elevato e richiedere mesi o addirittura anni di lavoro. Il secondo passaggio è lo smontaggio completo dellae la catalogazione di tutte le parti. Questo processo è fondamentale per sapere quali parti mancano o sono danneggiate, e per avere un riferimento preciso durante il processo di riparazione e sostituzione delle parti. La riparazione e la sostituzione delle parti danneggiate o mancanti è il passaggio più ...