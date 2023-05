Come Nadia Frisina ci cambia il palato e il lusso

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ha lo sguardo diretto e deciso delle donne del Sud,. E quel piglio concreto da donna che risolve i problemi, e che saprendere in mano le situazioni per farle funzionare a sua immagine e somiglianza. Ma anche una lieve malinconia in fondo allo sguardo, di chi ha sacrificato tanto, per essere com’è e per conquistarsi giorno dopo giorno il suo posto nel mondo. Mondo che l’ha accolta e le ha dato spazio per realizzarsi, ma che le ha concesso ben poche distrazioni, e ben pochi spazi. E qualche anno dopo i 40 le regala una nuova, avvincente sfida, per costruire un pensiero e un progetto di, facendone a meno. È paradossale, ma tutto quello che nei grandi hotel 5 stelle è considerato normale, e anzi desiderabile, qui è bandito, rimosso, allontanato. L’idea stessa del servizio a ogni costo, delle ...