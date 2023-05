Come identificare gli errori di interpretazione negli studi sulle ecig? Ecco la “guida” dei ricercatori del CoEHAR

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023) (Catania, 3 Maggio 2023) - Idel progetto In Silico Science delhanno sviluppato una tecnica per individuare i cosiddetti “spin bias”, ovvero gliche portano ad unadistorta, intenzionale o non intenzionale, dei risultati della ricerca. Catania, 3 Maggio 2023 - Molto spesso, i risultati discientifici in campo biomedico vengono presentati in maniera eclatante, generando un flusso di informazioni e di titoli con il preciso obiettivo di assicurare la pubblicazione. Tuttavia, l'analisi attenta di questi lavori rivela che molti dati non significativi vengono presentatifondamentali quando in realtà non lo sono. In sintesi, quando i risultati della ricerca vengono interpretati in maniera distorta, intenzionalmente o meno, e quando i ...