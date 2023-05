Colpire rendite e immobili | Schlein rilancia la cara vecchia patrimoniale

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Favorire chi si impegna, produce e lavora con costanza e dedizione. Mettere, seppur tra mille difficoltà di bilancio, più denaro nelle tasche degli italiani. Nel tentativo di aumentare i consumi e, con essi, promuovere un circuito virtuoso dell'economia, indispensabile per uscire dal pantano della recessione. Il governo di centrodestra vara un decreto lavoro (finalmente) di prospettiva, che cerca di smontare l'assunto di uno Stato parassita che chiede e nulla dà in cambio. Una (piccola) rivoluzione liberale, che la sinistra, in uno stonato coro unitario, cerca di smontare con soluzioni alternative che hanno un minimo comune denominatore: aumentare le tasse. In prima fila, in questo attacco, il neo segretario del Partito Democratico, Elly. «Il decreto è una provocazione insopportabile. Ruba il futuro alle prossime generazioni ed è una sentenza di condanna alla ...

E questa percentuale è rimasta invariata, sia per gli stipendi che per lepubbliche. Tuttavia, a differenza della retribuzione, esiste un limite al di sotto del quale non si può. ...... sia per gli stipendi che per lepubbliche. Tuttavia, a differenza della retribuzione, però, esiste un limite al di sotto del quale non si può. Questo perché, di principio, il ...Nel caso di conto corrente cointestato , il pignoramento potràsoltanto il 50% della quota ...di assicurazioni sulla vita; . pensioni di invalidità. . Come anticipato nelle righe ...

Elly Schlein rilancia la cara vecchia patrimoniale: colpire rendite e immobili Il Tempo

Taglia i fondi ai poveri per darli ai meno poveri. Guai a toccare i grandi patrimoni, le rendite finanziarie, gli extra profitti. Maneggioni!». Così su facebook il segretario generale della Cgil ...“C'è un'emergenza salariale, bisogna aumentare i salari in modo consistente. Bisogna fare una vera riforma fiscale e bisogna contrastare la precarietà, cosa che mi pare il governo non stia facendo” at ...