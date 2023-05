Coinbase accusato di violazione della Privacy negli Stati Uniti | rischio anche in Europa?

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L’azione legale intrapresa nei confronti disostiene che l’exchange abbia violato le leggi sullain Illinois quando ha raccolto e archiviato le impronte digitali e le scansioni facciali degli utenti. Il 1° maggio è stato depositato in un tribunale appartenente al distretto Californiano un atto di querela da parte di un utente del famoso Exchange:infatti avrebbe acquisito i dati biometrici con modalità che violerebbero le leggi sullaattualmente vigenti in Illinois. BIPA, che è attualmente l’unica legislazione che rende illegale per le aziende private utilizzare la tecnologia di riconoscimento facciale per identificare e tracciare le persone senza il loro consenso, ha richiesto adi ottenere l’autorizzazione dagli utenti durante la raccolta dei loro dati ...

...la SEC haBittrex , piattaforma di crypto trading, e il suo co - fondatore William Shihara di aver offerto security non registrate, e un Wells notice emesso a Marzo nei confronti di...Inoltre, Peirce hala SEC di aver usato il "processo di regolamentazione notice - and - ... la SEC ha avviato numerose azioni di alto profilo contro società cripto come Ripple, LBRY e...In seguito alle denunce, Tyler Winklevoss hala SEC di aver emesso un "manufactured ... La denuncia ha fatto eco a quella della crypto exchange, il cui responsabile legale ha ...

La causa SEC - Coinbase potrebbe finire prima di quella di Ripple Cryptonews Italy

Coinbase Global Inc. parte in anticipo adottando misure per impedire alla SEC di intentare una causa contro l'azienda ...Coinbase aveva promesso lotta dura senza paura contro SEC, l’authority che vigila sui mercati e che ha accusato il popolare exchange di aver offerto compravendita di security non registrate. Lotta dur ...