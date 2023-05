Cocaina dal Sud America al cuore dell’Aspromonte | 108 arresti nell’operazione della Dda

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Quattro ordinanze di custodia cautelare, 108 arrestati di cui almeno 85 in carcere, milioni di euro di beni sequestrati in mezza Europa dove la Dda di Reggio Calabria è riuscita a ricostruire il percorso di tonnellate didal Sudal. È il bilancio dell’operazione “Eureka”, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, che ha stroncato la ‘ndranghetaLocride e, in particolare, le cosche Nirta-Strangio di San Luca e Morabito di Africo. Il blitz dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale è scattato stamattina all’alba non solo in Calabria ma anche all’estero e nelle province di Pescara, Milano, Salerno, Catania, Savona, Bologna, Vicenza, L’Aquila, Ancona, Roma e Cagliari. L’inchiesta è coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri, dall’aggiunto Giuseppe ...

... stanno eseguendo un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessaGip del ... ha permesso di individuare due distinte associazioni finalizzate al traffico di, marijuana, ......Gip di Milano, a vario titolo, nei confronti di 40 persone. L'operazione denominata "Money Delivery" ha permesso di individuare due distinte associazioni finalizzate al traffico di, ...Tutte le inchieste sono coordinate dalla Direzione nazionale antimafia direttaprocuratore Giovanni Melillo. Una casa trasformata in laboratorio per laUna casa trasformata in un ...

Droga in Lombardia, dal boom della cocaina tra i giovani all'ascesa ... IL GIORNO

Blitz nelle campagne di Ardore della Squadra Mobile di Reggio Calabria. Sotto chiave 34 chili di droga e oltre 11 chili di sostanza da taglio e un grosso quantitativo di acetone ...