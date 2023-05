CM com – Psg-Messi | è finita | sospeso per il viaggio in Arabia! E in Francia sicuri | ‘Non rinnova’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 3 maggio 2023) 2023-05-02 23:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: E’ arrivato in serata quello che si prospetta come il colpo di grazia alla storia tra Lionele il Paris Saint-Germain: la società della Capitale francese, secondo quanto riferisce l’autorevole fonte RMC Sport, avrebbe deciso di escludere la Pulce dalle convocazioni di Christophe Galtier per due settimane in seguito al suonon autorizzato in Arabia Saudita. L’ennesimo capriccio dimanda il PSG su tutte le furie: il ritorno al Barcellona è sempre più vicino QUALI GARE SALTA – L’argentino salterà quindi le prossime due partite del PSG, a Troyes questa domenica, e contro l’Ajaccio sabato 13 maggio. Nessun big match, ma anche nessuna voglia di farla passare liscia al fenomeno di Rosario, sempre più lontano dal Parc des Princes e ...