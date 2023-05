Classifica sportivi più pagati al mondo | Cristiano Ronaldo dominatore | Federer sorprende | golfisti in auge

(Di mercoledì 3 maggio 2023)si conferma in vetta alladeglipiùal, la graduatoria stilata annualmente dalla quotata testata Forbes. Il calciatore portoghese ha lasciato il Manchester United e si è trasferito in Arabia Saudita per indossare la maglia dell’Al-Nassr. Il fuoriclasse lusitano ha incassato ben 136 milioni di dollari tra il 1° maggio 2022 e il 1° maggio 2023, distanziando altri due calciatori: l’argentino Lionel Messi (130 milioni di dollari, conditi dal trionfo ai Mondiali, anche se ora è in odore di divorzio con il PSG) e il francese Kylian Mbappé (120 milioni, anch’egli in forza al PSG). Forbes puntualizza un fatto che appare acclarato da tempo: “Ciò che ha influenzato maggiormente gli introiti degli atleti è stato sicuramente il fattore dei ...

Jannik Sinner ha subito il sorpasso da parte di Stefanos Tsitsipas nella ATP Race, la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nella stagione in corso.