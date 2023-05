(Di mercoledì 3 maggio 2023) Arrivano brutte notizie sul fronte calciomercato per lantus con i bianconeri che rischiano di veder saltare un colpo in vista della prossima estate Un obiettivo dei bianconeri infatti, potrebbe… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Sul 2 - 2, nel corso di unocombattuto, il tedesco ha commesso l'ennesimo pesante errore ...con il servizio e nel terzo game ha siglato il primo break di giornata sfruttando une ......Joan Laporta sta infatti lavorando assiduamente per favorire quello che sarebbe un... l'Inter aveva tentato un primo approccio con l'ex rossonero nell'ambito di un possibilecon ...Si è parlato persino di undi sedile con Lewis Hamilton , con il sette volte campione del mondo in Ferrari e Charles in Mercedes dal 2024. Non solo Charles, nella musica tanti ...

Clamoroso scambio a Madrid: che mazzata per la Juve e per Allegri ... Calciomercatonews.com

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...'Calciomercatoweb.it' riferisce che la Juventus potrebbe tentare uno scambio Zakaria-Kessie con il Barcellona a discapito dell'Inter ...