Cisterna Vittorio Marianecci | imprenditore scomparso ritrovato morto nella baia di San Francisco

(Di mercoledì 3 maggio 2023)DI LATINA – Un uomo considerato “a rischio” a causa di sue ‘affermazioni’ che avrebbero potuto metterlo in pericolo. A dirlo è il dipartimento di Polizia di San Francesco, negli Stati Uniti, ufficializzando la scomparsa, avvenuta la mattina del 1 maggio, di, 57enneoriginario didi Latina ma da anni L'articolo Temporeale Quotidiano.

Le ricerche sono andate avanti per cinque giorni, ma nella tarda serata di ieri è arrivata la notizia che tutti temevano: Vittorio Marianecci, 57 anni, originario di Cisterna di Latina ma da anni residente negli Stati Uniti, è stato trovato morto. Le cause del decesso non sono note, la polizia americana sta svolgendo ...Le ultime tracce dell'imprenditore italiano sono riferite a un fotogramma catturato a San Francisco, dove si vede Vittorio Marianecci mentre acquista una bottiglia di acqua pagata con la carta di ...

Vittorio Marianecci è stato ritrovato morto negli Stati Uniti latinaoggi.eu

Il cadavere di Vittorio Marianecci, l'italiano scomparso negli Stati Uniti, è stato trovato nella serata di martedì dalla polizia di San Francisco, dopo 5 giorni di ricerche. L'uomo, originario di Cis ...LATINA – E’ stato trovato privo di vita l’imprenditore di Cisterna scomparso a San Francisco. La notizia è arrivata nella serata di ieri nello stesso modo in cui si era diffusa l’apprensione per la su ...