Cina più Wagner | in Africa l’instabilità è contaminata Parla Castiglioni

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L’aggravarsi del caso Sudan, dopo le crisi in Libia e Tunisia, ci dice che la macro regione del Sahel, in una linea orizzontale che va dal Senegal all’Eritrea, è condannata alla crescente instabilità. Secondo Federico, analista dello Iai e docente di Politiche e istituzioni europee, il quadro che emerge è caratterizzato da una sorta di contaminazione di instabilità, data da un lato dalla presenza russo-cinese in, che apre ad uno spazio di manovra europeo e, dall’altro, dalle riflessioni che Roma e Bruxelles dovranno fare sul dossier energetico. È un processo irreversibile? Questa ricostruzione è molto suggestiva ma indubbiamente in Libia, Tunisia, Sahel e ora Sudan ci troviamo di fronte a crisi molto diverse e che si sviluppano in un arco temporale diacronico. È vero che nelle regioni interconnesse – come il ...

