Cina e India hanno votato all’Onu contro la Russia? Spieghiamo bene come stanno le cose

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag – “riconoscono per la prima volta l’aggressione dellaall’Ucraina”. Sui giornali italiani, e non solo, troverete decine di titoliquesto. Una notizia bomba perché in quanto tale apre scenari diplomatici del tutto nuovo, segnando un cambio di passo sostanziale da parte di due potenze sinora molto caute nel condannare l’invasione russa. Ma ledavvero così? C’è stata davvero questa svolta?un’apposita risoluzione Onu in cui si condanna Mosca? Proviamo a fare chiarezza, perché l’abbaglio in questi casi è sempre dietro l’angolo e si finisce per credere soltanto a quello che si vuole credere, in base alle proprie certezze granitiche, quasi sempre ...

hanno votato lo scorso 26 aprile a favore di una risoluzione delle Nazioni Unite che riconosce esplicitamente l'aggressione dell'Ucraina da parte della Federazione pur evitando ...hanno riconosciuto per la prima volta all'Onu l'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Lo ha scritto in un tweet l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, ...

