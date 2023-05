Ciclismo | Van Avermaet annuncia il ritiro a fine stagione

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 maggio 2023) “La mia avventura con ilprofessionistico termina dopo questa”, hato oggi Greg Van, la cui carriera è stata segnata da un titolo olimpico, una Parigi-Roubaix e un grande rammarico per non aver mai vinto il Giro delle Fiandre. A 37 anni il belga arriverà tra sei mesi in scadenza di contratto con il team francese AG2R. “Si conclude una grande avventura e io sono un po’ triste. Questa decisione è stata molto difficile da prendere, ma quando mi guardo indietro sono estremamente orgoglioso dei miei risultati. Ho dato il massimo ogni giorno, solo per non avere rimpianti” ha spiegato. Vanha quindi deciso di voltare pagina dopo una ricca carriera, con un oro olimpico a Rio nel 2016, un bronzo nella cronometro a squadre ai Mondiali di Innsbruck del 2018, una ...