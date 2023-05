Ciclismo | Giro d' Italia | Evenepoel guida la lista dei favoriti | dietro c' è Roglic

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - Inizia dall'Abruzzo l'edizione numero 106 deld'. Sabato 6 al via la Corsa Rosa orfana di Jay Hindley, vincitore nel 2022. Il ruolo di favorito è quindi tutto sulle spalle del belga Remco: il trionfo a Roma, il prossimo 28 maggio, su Snai è offerto a 2,00, con lo sloveno Primozprimo inseguitore a 3,00. Sembra, almeno a guardare la lavagna, una lotta a due, considerando che i successivi tre corridori in tabellone sono tutti in doppia cifra: a 10, infatti, ecco Tao Hart (vincitore nel 2020), Joao Almeida e Geraint Thomas. La quota disi riflette anche su altre due lavagne proposte da Snai: quella del team del vincitore, visto che la Soudal Quick Step di cui Remco fa parte comanda a 1,85, e quella della nazionalità del campione, con il ...

'Avevamo a suo tempo espresso la loro contrarietà alla tappa deld'Italia sul Monte Lussari. Non certo per contrarietà al, anche agonistico, ma per le caratteristiche ambientali, ......titolo "Ild'Italia " Storia e cultura del Paese unite nei valori dello sport" con la partecipazione del direttore deld'Italia - RCS Sport Mauro Vegni e del CT della Nazionale di...... la Serie C, il basket italiano ed europeo Eleven Sports, l'NFL, il tennis, l'UFC, ile ... Marco Parolo Bordocampo ed interviste: Federica Zille La meraviglia adi Fagioli all'andata ha ...

Cosa farà Davide Cassani al Giro d'Italia Nuovo ruolo in Rai: dietro le quinte inedito ed esclusivo OA Sport

Ancora pochi giorni e i migliori ciclisti provenienti da ogni angolo della terra incominceranno a sfidarsi tappa dopo tappa nel Giro d'Italia. (ANSA) ...TERAMO – Un importante convegno, una gincana nell’ambito dei Giochi Berardiani e una Santa Messa del Ciclista. Con questo trittico di iniziative l’Ufficio per la Pastorale dello Sport ...