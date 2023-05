“Ci hai spezzato il cuore” Cinema italiano sotto choc | la notizia arrivata poco fa

(Di mercoledì 3 maggio 2023)in lutto, il regista è morto nella notte: aveva 68 anni. Lo riporta sui social il giornalista specializzato Sergio Fabi. Le cause della morte del regista e sceneggiatore romano, che ha diretto tra gli altri ‘Il commissario Ricciardi’ e ‘Un professore’, non sono ancora note. Tra i primi commenti quello dell’attore Paolo Ruffini: “Una persona stupenda“, ricorda. Molti i volti noti dello spettacolo che si accodano al ricordo del regista romano. “Non ci posso credere”, scrive Paola Minaccioni. “Alessandro era un grande regista, uomo di cultura, persona dolce, generosa, scopritore di talenti e compagno di lavoro fantastico. Peraltro ci chiamiamo tutti e due Alessandro e siamo nati lo stesso giorno, 24 febbraio, sia pure in anni differenti”, a dirlo all’Adnkronos è Alessandro Gassmann, che commenta così la morte del regista . Leggi ...

Valerio perchéscelto di fare uscire ora Diverso In cosa fotografa questo momento della tua ... Il cuoreti fa ritrovare in ogni relazione per quanto alla base ci siano sempre motivi ..." Ti ho sempre considerato come un fratello, mi sembra impossibile credere che il destino hala tua giovane vita. Veglia sulla tua famiglia e soprattutto sul tuo principino.lasciato un ...E ancora: 'Ti ho sempre considerato come un fratello, mi sembra impossibile credere che il destino hala tua giovane vita. Veglia sulla tua famiglia e soprattutto sul tuo principino....

Elche retrocesso, la lettera di scuse ai tifosi: “Cuore spezzato. Torneremo” ItaSportPress

La partita di campionato che potrebbe assegnare lo scudetto al Napoli potrebbe essere anticipata alle 18 o alle 18,30 per motivi di ordine pubblico. Piano traffico a Napoli e maxischermo al Maradona ...