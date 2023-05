Chiamò Sangiuliano “galoppino di Cosentino” | il Tribunale dà ragione a Saviano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ilcivile di Roma ha rigettato una richiesta di risarcimento danni presentata da Gennaro, ex direttore del Tg2 e attuale ministro della Cultura, nei confronti dello scrittore Robertoper diffamazione a mezzo social. In un post su Facebook dell’ottobre 2018,aveva appellatodi Nicola“, suggerendo che fosse arrivato alla direzione del telegiornale Rai grazie all’appoggio dell’ex sottosegretario berlusconiano, condannato in via definitiva a dieci anni per concorso esterno alla camorra. Nella sentenza si legge che “non si dispone di alcun criterio, offerto dall’attore, come sarebbe stato suo preciso onere, per procedere ad una liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, essendosi lo stesso ...