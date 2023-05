Chi l’ha visto? | le anticipazioni e i casi di questa sera

(Di mercoledì 3 maggio 2023) In onda oggi, 3 maggio 2023 dalle 21.20 su Rai 3, la nuova puntata di "Chi l'ha?" dedica ampio spazio alla sedicente veggente Gisella Cardia: la donna ha promesso che è in procinto di parlare, ancora una volta, con la Madonna. Federica Sciarelli torna a occuparsi di dueche hanno fatto...

