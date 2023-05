Chi l’ha visto? | le anticipazioni della puntata del 3 maggio 2023 su Rai 3

Leggi su tpi

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Questa sera – mercoledì 3– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. C’è grande attesa a Trevignano, dove Gisella, la presunta veggente, accoglierà i suoi fedeli per il ‘miracolo’ che avviene ogni terzo giorno del mese. Dopo le denunce degli ex seguaci, Gisella ha annunciato che tornerà in pubblico e che ‘parlerà’ con la Madonna: nelladi stasera immagini, testimonianze e interviste in diretta. E poi la storia di Marzia, con documenti inediti: Barbara l’aveva accusata di aver abusato di suo figlio. E ancora le ricerche di Greta Spreafico, la cantante di Erba, scomparsa da Porto Tolle da undici mesi. L’inviato di ‘Chi?’ e gli ...